Курьянов — о Никитине в ЦСКА: он выполнил задачу и ушёл в рамках регламента. Почему нет?

Тренер ЦСКА Антон Курьянов оценил работу в прошлом сезоне в составе тренерского штаба «Локомотива» и прокомментировал уход из ярославского клуба Игоря Никитина.

— Есть ли у вас какой-то осадок от расставания с «Локомотивом»? Всё случилось очень быстро и неожиданно после победы. Конечно, это в большей степени касается ухода Никитина.

— Тут, конечно, если встать на сторону руководства, то можно понять: нужно искать людей, всё заново начинать. Но это рабочий момент. Понимаете, обычно ведь получается игра в одни ворота: когда тренера убирают с контрактом, то все с этим соглашаются, говорят, что он не справился, мало кто просит дать ему доработать. А тут тренер выполнил задачу и перешёл, причём в рамках регламента, с соблюдением всех правил. Почему нет?

— А если говорить о коллективе «Локомотива»?

— Да все ребята в принципе всё поняли. Допускаю, что у многих остались осадок, обида. Но за ту карьеру, что мы прошли, много раз увольняли против нашей воли, так что… Оглядываться назад нет времени и смысла, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.