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Максим Шалунов оценил переход Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА

Максим Шалунов оценил переход Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов оценил переход главного тренера Игоря Никитина в ЦСКА. В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом».

– Как отреагировали на уход Игоря Никитина в ЦСКА?
– Это его решение. Каждый сам выбирает, как дальше развивать свою карьеру, где работать. Я с Игорем Валерьевичем проработал не один год в разных командах. Выиграл под его руководством два Кубка Гагарина и вообще прошёл большой путь. Могу его только поблагодарить за всё, что он сделал для меня, в том числе в «Локомотиве».

Теперь наша команда и Никитин с его штабом идут своими путями. Нам теперь надо сосредоточиться на том, чтобы добиться успеха в новом сезоне, – цитируют Шалунова «Известия».

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