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Курьянов: в серии с «Авангардом» мне было тяжело выходить в Омске. Все против тебя

Курьянов: в серии с «Авангардом» мне было тяжело выходить в Омске. Все против тебя
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Бывший генеральный менеджер и тренер «Авангарда» Антон Курьянов поделился эмоциями от серии плей-офф с омским клубом в составе тренерского штаба «Локомотива». Ярославский клуб одержал победу в семи матчах.

— В серии с «Авангардом» вы были козырем «Локомотива». Или «Авангард» стал другим?
— Несомненно, «Авангард» стал другим. Они были на ходу, игроки новые добавились. Лично мне было тяжело выходить в Омске против «Авангарда», и Никитин мне в этом плане очень помог. Мы долго общались, он рассказывал о своём опыте, как переключиться перед играми, в день матча. Помог убрать эмоции и сфокусироваться на работе. Наверное, повезло, что серию начинали дома, но потом, когда приехали на третий матч, у меня на арене сидели семья, друзья, родственники, но в целом — все против тебя. Старался сосредоточиться на игре, на подопечных.

— Помогло ещё и то, что матч для «Локомотива» удался.
— Скорее больше сработало, что это была уже третья игра серии. Втянулись в драку (смеётся), — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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