Нападающий Алексей Макеев оценил изменение уровня игры в КХЛ

Нападающий клубов КХЛ Алексей Макеев поделился мыслями относительно уровня КХЛ и заявил, что со временем конкуренция в лиге возросла за счёт выравнивания уровня команд.

«Сейчас лига очень плотная, много команд среднего и выше среднего уровня, отсюда непредсказуемость в плей-офф. Ещё год назад мы в «Автомобилисте» в седьмом матче полуфинала могли проходить будущего чемпиона, «Металлург», Кубок Гагарина был совсем рядом. До сих пор та игра сидит занозой. Если говорить об уровне хоккея, то в первые пятилетки КХЛ он был очень высоким. Была группа из четырёх-пяти явных фаворитов — эти команды вряд ли бы потерялись и на фоне НХЛ.

Думаю, немножко влияет на развитие нашего хоккея то, что иногда видим искусственный ввод молодёжи. Это касается и КХЛ, и ВХЛ. Иногда ребята немного сырые, но некоторые клубы в КХЛ больше смотрят в паспорт, на его первую страницу, где указан возраст. На мой взгляд, более полезно плавное омоложение, когда новые ребята берут пример с опытных, чему-то учатся. Надо ценить школу и традиции, как в своё время это делали мы», — цитирует Макеева Russia-Hockey.ru.