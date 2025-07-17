Курьянов подробно описал эмоции после победного гола «Локомотива» в серии с «Авангардом»

Бывший тренер «Локомотива» Антон Курьянов поделился эмоциями от победного гола форварда Байрона Фрейза во втором овертайме седьмого матча серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 2ОТ, 4-3).

— Что говорил Никитин перед овертаймом седьмой игры?

— Близость победы вызывает некую зажатость. Потом уже думали о том, что у нас только Радулов, Шалунов и Береглазов выигрывали, остальные ребята все молодые. После прошлогоднего финала близость победы немного сковала. Ну а что говорил Никитин? Пытался успокоить, вернуть им голову на место. Потому что физически они готовы были, но психология на первый план выходила.

— Успели понять, насколько Никитин потрясающий психолог?

— Наверное, было бы легче ответить, если бы я был с начала тренировочного процесса. Но когда я пришёл, то было видно, что команда уверенна в себе. И дальше уже решали всё нюансы, детали.

— Ваша первая мысль, эмоция после победного гола Фрэза?

— Такие матчи выводят всех на другой уровень. Давление, психологический стресс, которые испытывают ребята, и ты вместе с ними, ощущение, будто стоишь на краю пропасти, и ты либо умер, либо удержался. И тут гол, победа, выплеск эмоций, адреналина, а когда зашли в тренерскую — опустошение, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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