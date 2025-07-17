Нападающий Кемпе может вдвое увеличить зарплату по следующему контракту с «Кингз»

«Лос-Анджелес Кингз» и нападающий Адриан Кемпе могут продлить контракт. Генеральный менеджер клуба Кен Холланд заявил, что собирается активизировать переговоры с хоккеистом о новом соглашении. Действующий контракт 28-летнего нападающего с зарплатой $ 5,5 млн в год рассчитан до завершения следующего сезона.

Считается, что шведский форвард рассчитывает на оклад в размере $ 10 млн в год по новому договору.

В прошлом сезоне Кемпе набрал 73 (35+38) очка при показателе полезности «+22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим бомбардиром команды. В шести играх плей-офф хоккеист добавил 10 (4+6) очков при показателе полезности «-8».