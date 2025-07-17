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«Саня — такая вспышка! Всё проявится, если пойдут неудачи». Курьянов — о Радулове и Хартли

«Саня — такая вспышка! Всё проявится, если пойдут неудачи». Курьянов — о Радулове и Хартли
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Тренер ЦСКА Антон Курьянов оценил приход Боба Хартли в «Локомотив» и намекнул, что непростой характер форварда ярославского клуба Александра Радулова может стать причиной конфликта с канадским тренером.

— В «Локомотив» сейчас заходит Боб Хартли. Удивлены, что он вообще возвращается в КХЛ?
— Не то чтобы удивлён, просто вроде была информация, что он вообще не будет больше тренировать. Но согласился, тут надо у него про это спросить.

— В «Локомотиве» уже сложившаяся команда, и тут приходит Хартли, который вряд ли будет ехать на чьём-то багаже. Как думаете, не будет противоречий?
— Здесь всё просто: только результат рассудит. Есть разные системы, разные подходы, разные тренеры, но всё определяет результат.

— Думаете, в «Локомотиве» Хартли в любом случае дадут время?
— Ну они же понимают, кого они берут, какая у них команда. Здесь вопрос в том, насколько быстро команда и тренер найдут коннект.

— Радулов может стать тем связующим элементом между Хартли и коллективом, каким в чемпионском «Авангарде» стал Ковальчук?
— Здесь тяжело ответить. Саня — такая вспышка, не знаешь, когда и где загорится (смеётся). Так что тут прям интересно будет. Всё проявится, когда пойдут какие-то неудачи, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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