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Нападающий Тахир Мингачёв подписал новый контракт с ЦСКА

Нападающий Тахир Мингачёв подписал новый контракт с ЦСКА
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Нападающий Тахир Мингачёв подписал новый контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, соглашение рассчитано сроком на два года, до конца сезона-2026/2027.

23-летний хоккеист играет за ЦСКА, начиная с сезона-2020/2021. В составе армейского клуба Мингачёв набрал 40 очков (20+20) в 228 матчах и дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах.

Ранее ЦСКА заключил новый контракт с защитником Владиславом Провольневым. Напомним, в межсезонье армейский клуб покинул главный тренер Илья Воробьёв, а на его место пришёл Игорь Никитин, который стал обладателем Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

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