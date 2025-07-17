Курьянов: Хартли должен был приехать в «Авангард». Но строительный бизнес фигурировал

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» и тренер ЦСКА Антон Курьянов заявил, что Боб Хартли отказался во второй раз возглавить омский клуб из-за занятости в строительном бизнесе. Канадский специалист в это межсезонье стал главным тренером «Локомотива».

— Когда вы были генменеджером в «Авангарде», был же вариант, что команду снова возглавит Хартли?

— Да, он должен был приехать.

— Почему тогда не получилось, а сейчас он снова в КХЛ?

— В этом и загадка. Тогда в Омске вели переговоры руководители, насколько я помню, там строительный бизнес фигурировал, из-за которого он в результате и не приехал.

— Ещё фигура Клутье — верного ассистента Хартли.

— В тот момент и Жак, и все остальные были готовы приехать в «Авангард», — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.