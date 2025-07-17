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Курьянов: Хартли должен был приехать в «Авангард». Но строительный бизнес фигурировал

Курьянов: Хартли должен был приехать в «Авангард». Но строительный бизнес фигурировал
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Бывший генеральный менеджер «Авангарда» и тренер ЦСКА Антон Курьянов заявил, что Боб Хартли отказался во второй раз возглавить омский клуб из-за занятости в строительном бизнесе. Канадский специалист в это межсезонье стал главным тренером «Локомотива».

— Когда вы были генменеджером в «Авангарде», был же вариант, что команду снова возглавит Хартли?
— Да, он должен был приехать.

— Почему тогда не получилось, а сейчас он снова в КХЛ?
— В этом и загадка. Тогда в Омске вели переговоры руководители, насколько я помню, там строительный бизнес фигурировал, из-за которого он в результате и не приехал.

— Ещё фигура Клутье — верного ассистента Хартли.
— В тот момент и Жак, и все остальные были готовы приехать в «Авангард», — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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