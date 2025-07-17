Ярослав Аскаров вошёл в тройку рейтинга 10 лучших вратарей НХЛ в возрасте до 25 лет

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров вошёл в тройку рейтинга 10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги в возрасте до 25 лет на начало сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги.

По результатам опроса тренеров вратарей, директоров и скаутов НХЛ, рейтинг возглавил 24-летний Дастин Вольф из «Калгари Флэймз». Вторым стал Спенсер Найт («Чикаго Блэкхуокс», 24 года). Аскаров занял третье место.

Также в десятку вошли: Леэви Мериляйнен («Оттава Сенаторз», 22), Джейкоб Фаулер («Монреаль Канадиенс», 20), Трей Огастин («Детройт Ред Уингз», 20), Джет Гривз («Коламбус Блю Джекетс», 24), Девон Леви («Баффало Сейбрз», 23), Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд», 22) и Йоэль Бломквист («Питтсбург Пингвинз», 23).