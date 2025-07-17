Курьянов: на кого мне обижаться в «Авангарде»? Всё было в наших руках, так что…

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил свой уход из омского клуба.

— Наверняка у вас есть какое-то сожаление, что всё так вышло в «Авангарде»?

— Конечно. Всё-таки это тот клуб, который дал мне путёвку в жизнь. Но, опять же, всё определил результат. Нет смысла расстраиваться уже сейчас. Что-то получилось в первый год, когда я стал генеральным менеджером, потом не получилось. Как есть — так есть.

— Обид не держите?

— Да нет, конечно, а на кого обижаться? Всё было в руках, так что… Тут никаких вторых мнений не может быть, всё на поверхности и открыто. Вместо нас в «Авангард» пришли новые руководители, новый тренер и дали результат.

— Евгений Забуга недавно говорил, что «Авангард» мог бы выплыть и без шоковой терапии. Согласны?

— Знаете, не люблю сослагательные наклонения. А если бы не выплыли? Нет смысла уже рассуждать на эту тему. Смотрим вперёд, нас ждёт любопытный сезон. И Хартли зашёл, и Буше работает, и Никитин в ЦСКА. Много подоплёк и очень интересных матчей, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.