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Курьянов: на кого мне обижаться в «Авангарде»? Всё было в наших руках, так что…

Курьянов: на кого мне обижаться в «Авангарде»? Всё было в наших руках, так что…
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Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил свой уход из омского клуба.

— Наверняка у вас есть какое-то сожаление, что всё так вышло в «Авангарде»?
— Конечно. Всё-таки это тот клуб, который дал мне путёвку в жизнь. Но, опять же, всё определил результат. Нет смысла расстраиваться уже сейчас. Что-то получилось в первый год, когда я стал генеральным менеджером, потом не получилось. Как есть — так есть.

— Обид не держите?
— Да нет, конечно, а на кого обижаться? Всё было в руках, так что… Тут никаких вторых мнений не может быть, всё на поверхности и открыто. Вместо нас в «Авангард» пришли новые руководители, новый тренер и дали результат.

— Евгений Забуга недавно говорил, что «Авангард» мог бы выплыть и без шоковой терапии. Согласны?
— Знаете, не люблю сослагательные наклонения. А если бы не выплыли? Нет смысла уже рассуждать на эту тему. Смотрим вперёд, нас ждёт любопытный сезон. И Хартли зашёл, и Буше работает, и Никитин в ЦСКА. Много подоплёк и очень интересных матчей, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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