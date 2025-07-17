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Фетисов: вручение премии Овечкину показывает, что за океаном нет масштабной русофобии

Фетисов: вручение премии Овечкину показывает, что за океаном нет масштабной русофобии
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил получение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным награды ESPY за лучшее достижение/рекорд года. Россиянин в минувшем сезоне НХЛ превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.

«Можно в очередной раз порадоваться за здравый смысл, поздравить Александра с новой наградой, мы всей страной за него болели. Это рекорд, который не может быть незамеченным. Русофобии в том масштабе, что в Европе, там нет. Тем более что этот трофей престижный, поскольку это не хоккейная тема», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта ESPY вручается телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, предшествующий церемонии награждения.

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