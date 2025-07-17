Курьянов – о работе генменеджером: вынес, что это не моё. Не очень комфортно сидеть сверху

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» и тренер ЦСКА Антон Курьянов заявил, что ему не понравилась работа генменеджера.

— Что вынесли из опыта работы генеральным менеджером?

— То, что это не моё (смеётся). Мне не очень комфортно сидеть сверху и наблюдать, я привык находиться в движении, в действии. А так…Познакомился с многими людьми, погрузился в контракты хоккеистов, соотношение цена/качество, рынок прощупал. Ведь когда тренером работаешь, то смотришь больше за своими, за другими только поверхностно, а здесь приходилось более детально игроков отсматривать, изучать, анализировать, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.