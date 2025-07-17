Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андронов — о тренировках Кучерова: мы не все такие — даже в НХЛ это единичный случай

Андронов — о тренировках Кучерова: мы не все такие — даже в НХЛ это единичный случай
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Сергей Андронов оценил тренировочный график форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который продолжил тренировки спустя лишь шесть дней отдыха после прошедшего сезона.

Никита Кучеров отдыхал шесть дней и начал тренироваться. По вашему опыту, это нормальная практика или все-таки нет?
— Я бы не стал давать этому оценку — нормальная она или нет. Всё-таки Никита Кучеров — он один такой. Он уже три года подряд лучший нападающий в самой сильной лиге мира. Ориентироваться на его расписание другим игрокам не стоит. Он невероятный профессионал, и только он знает, как ему нужно. Вот ему комфортно: шесть дней отдохнул — и всё, он возвращается. Но мы не все такие, как Никита Кучеров. Даже в НХЛ нет таких, как он. Это, скорее всего, единичный случай, который выходит за рамки, — цитирует Андронова «ВсеПроСпорт».

Кучеров выиграл в прошедшем сезоне «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Материалы по теме
Видео: Никита Кучеров во время отпуска проводит тренировку на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android