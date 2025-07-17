Андронов — о тренировках Кучерова: мы не все такие — даже в НХЛ это единичный случай

Нападающий СКА Сергей Андронов оценил тренировочный график форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который продолжил тренировки спустя лишь шесть дней отдыха после прошедшего сезона.

— Никита Кучеров отдыхал шесть дней и начал тренироваться. По вашему опыту, это нормальная практика или все-таки нет?

— Я бы не стал давать этому оценку — нормальная она или нет. Всё-таки Никита Кучеров — он один такой. Он уже три года подряд лучший нападающий в самой сильной лиге мира. Ориентироваться на его расписание другим игрокам не стоит. Он невероятный профессионал, и только он знает, как ему нужно. Вот ему комфортно: шесть дней отдохнул — и всё, он возвращается. Но мы не все такие, как Никита Кучеров. Даже в НХЛ нет таких, как он. Это, скорее всего, единичный случай, который выходит за рамки, — цитирует Андронова «ВсеПроСпорт».

Кучеров выиграл в прошедшем сезоне «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.