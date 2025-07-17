Тренер ЦСКА Антон Курьянов рассказал, почему не стал отказываться от поста генменеджера в «Авангарде».

— Насколько я помню, у вас особо не было варианта отказаться от предложения стать генменеджером? Очень хорошо попросил Крылов.

— Здесь хотелось «Авангарду» помочь, да и никто не знал, что всё так сложится. Каких-то предпосылок к большим трудностям не было. Тогда и Хартли вроде как дал согласие приехать со всем тренерским штабом, совсем другая картинка складывалась. Мне казалось, что если бы я тогда отказался, то я бы в глазах руководителей испугался, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.