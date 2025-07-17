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Курьянов рассказал, почему не стал отказываться от поста генменеджера в «Авангарде»

Курьянов рассказал, почему не стал отказываться от поста генменеджера в «Авангарде»
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Тренер ЦСКА Антон Курьянов рассказал, почему не стал отказываться от поста генменеджера в «Авангарде».

— Насколько я помню, у вас особо не было варианта отказаться от предложения стать генменеджером? Очень хорошо попросил Крылов.
— Здесь хотелось «Авангарду» помочь, да и никто не знал, что всё так сложится. Каких-то предпосылок к большим трудностям не было. Тогда и Хартли вроде как дал согласие приехать со всем тренерским штабом, совсем другая картинка складывалась. Мне казалось, что если бы я тогда отказался, то я бы в глазах руководителей испугался, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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