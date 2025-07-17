Курьянов: в ЦСКА нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Тут — как с новой квартирой

Тренер ЦСКА Антон Курьянов поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Армейский клуб в межсезонье обновил тренерский штаб, возглавил который Игорь Никитин.

— Чего ждёте от работы в ЦСКА? Новая команда, всё строить заново.

— Нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Никто не строит никаких иллюзий, сезон длинный. Тут, знаете, как с новой квартирой: какой сделаешь в ней ремонт после заезда, так и будешь в ней жить. Или потечёт всё, или будешь наслаждаться.

— Но в новой квартире всегда есть время, чтобы всё сделать как следует. Как думаете, будет ли у вас время в ЦСКА, где обычно нужен результат сразу?

— Я об этом не думал, но все понимают, что ЦСКА — такая организация, где каждый год ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Это определённое давление, но в целом в любой команде, где ставят высочайшие задачи, одинаковые условия для работы, а всё определяет результат.

— Ну а к давлению вам уж точно не привыкать.

— Ну так, опыт есть (смеётся), — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.