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Курьянов: в ЦСКА нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Тут — как с новой квартирой

Курьянов: в ЦСКА нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Тут — как с новой квартирой
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Тренер ЦСКА Антон Курьянов поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Армейский клуб в межсезонье обновил тренерский штаб, возглавил который Игорь Никитин.

— Чего ждёте от работы в ЦСКА? Новая команда, всё строить заново.
— Нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Никто не строит никаких иллюзий, сезон длинный. Тут, знаете, как с новой квартирой: какой сделаешь в ней ремонт после заезда, так и будешь в ней жить. Или потечёт всё, или будешь наслаждаться.

— Но в новой квартире всегда есть время, чтобы всё сделать как следует. Как думаете, будет ли у вас время в ЦСКА, где обычно нужен результат сразу?
— Я об этом не думал, но все понимают, что ЦСКА — такая организация, где каждый год ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Это определённое давление, но в целом в любой команде, где ставят высочайшие задачи, одинаковые условия для работы, а всё определяет результат.

— Ну а к давлению вам уж точно не привыкать.
— Ну так, опыт есть (смеётся), — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Эксклюзив
«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
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