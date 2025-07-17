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Крикунов — о Ларионове-младшем в СКА: приглашение сына может сказаться на атмосфере

Крикунов — о Ларионове-младшем в СКА: приглашение сына может сказаться на атмосфере
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход Игорь Ларионова-младшего в СКА. 26-летний нападающий перешёл из «Торпедо» в армейский клуб, который ранее возглавил его отец.

«Не знаю, что там у СКА с нападающими, игровая позиция всё-таки дефицитная. Поэтому сложно утверждать, что это будет усиление для команды. Не исключаю, что приглашение сына может сказаться на атмосфере в команде.

Партнёры могут ревновать? Чёрт его знает, что в головах у хоккеистов. Так что, скажем, не самый лучший вариант для Ларионова-младшего. Наверное, ему лучше было оставаться в «Торпедо», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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