Крикунов — о Ларионове-младшем в СКА: приглашение сына может сказаться на атмосфере

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход Игорь Ларионова-младшего в СКА. 26-летний нападающий перешёл из «Торпедо» в армейский клуб, который ранее возглавил его отец.

«Не знаю, что там у СКА с нападающими, игровая позиция всё-таки дефицитная. Поэтому сложно утверждать, что это будет усиление для команды. Не исключаю, что приглашение сына может сказаться на атмосфере в команде.

Партнёры могут ревновать? Чёрт его знает, что в головах у хоккеистов. Так что, скажем, не самый лучший вариант для Ларионова-младшего. Наверное, ему лучше было оставаться в «Торпедо», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».