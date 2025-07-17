Драйзайтль получил премию ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ», обойдя Кучерова

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль получил премию ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ». Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта ESPY вручается телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, предшествующий церемонии награждения.

На счету Драйзайтля 139 (63+76) очков за 93 матча в прошлом сезоне, включая плей-офф. Немецкий форвард в голосовании обошёл Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кейла Макара («Колорадо Эвеланш») и Коннора Хеллебайка («Виннипег Джетс»).

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение/рекорд года, так как в минувшем сезоне НХЛ превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.