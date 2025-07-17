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«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки. С 31 июля по 2 августа команду ждёт медицинское обследование, а 3 августа игроки приступят к тренировкам на льду и земле в Казани.

Первый контрольный матч казанцы проведут с «Нефтяником» в Альметьевске, он состоится 6 августа, после чего команда продолжит тренироваться в столице Татарстана.

14 августа «Ак Барс» проведёт единственный домашний матч предсезонки: команда Анвара Гатиятулина примет «Нефтехимик», а затем продолжит тренировочный процесс на клубной базе.

19 августа в Тольятти состоится контрольный матч с местной «Ладой», а 22 августа «барсы» в Москве встретятся с «Динамо».

25-26 августа команда выступит в Санкт-Петербурге на турнире имени Н. Г. Пучкова. Следом «Ак Барс» вернётся в Казань, а 30 августа в Нижнекамске состоится заключительный контрольный матч с «Нефтехимиком».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 для «Ак Барса» стартует 6 сентября игрой в Магнитогорске с «Металлургом».