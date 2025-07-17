Максим Шалунов высказался о назначении Боба Хартли в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером ярославского клуба.

— Вы уже общались с новым главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли?

— Нет, ещё не общались. Он ещё не обзванивал никого из хоккеистов. Знаем только, что его назначили в «Локомотив».

— Какие впечатления от этого назначения?

— Все в предвкушении от начала работы с ним. Будем работать, постараемся удержать ту планку, которую поставили в прошлом сезоне. Все знают, кто такой Хартли, чего он добился как тренер в разных странах, включая нашу лигу. С нетерпением ждём начала сборов, когда приступим к тренировкам под его руководством, — цитируют Шалунова «Известия».