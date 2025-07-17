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Максим Шалунов высказался о назначении Боба Хартли в «Локомотив»

Максим Шалунов высказался о назначении Боба Хартли в «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером ярославского клуба.

— Вы уже общались с новым главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли?
— Нет, ещё не общались. Он ещё не обзванивал никого из хоккеистов. Знаем только, что его назначили в «Локомотив».

— Какие впечатления от этого назначения?
— Все в предвкушении от начала работы с ним. Будем работать, постараемся удержать ту планку, которую поставили в прошлом сезоне. Все знают, кто такой Хартли, чего он добился как тренер в разных странах, включая нашу лигу. С нетерпением ждём начала сборов, когда приступим к тренировкам под его руководством, — цитируют Шалунова «Известия».

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