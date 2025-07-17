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Ахтямов: если не будем играть на международной арене, не страшно, всё во благо России

Ахтямов: если не будем играть на международной арене, не страшно, всё во благо России
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Бывший голкипер «Ак Барса», а ныне вратарь системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Есть ли человек, с которым ты бы хотел лично встретиться? Путин, например?
– Таких людей много. Я в политике не разбираюсь, поэтому я бы просто хотел увидеть Владимира Владимировича вживую, пожать руку. Получить от него медаль за победу сборной России? Да, было бы очень приятно.

– Для этого необходимо вернуться на международную арену. В целом отстранение России от главных соревнований бьёт по молодому поколению? Хотя ты успел зацепить МЧМ.
– Это, конечно, неприятно, но мы бессильны в этой ситуации. Если будем играть на международной арене, то хорошо, если не будем — ничего страшного. Всё во благо страны, — приводит слова Ахтямова Metaratings.

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