Ахтямов: если не будем играть на международной арене, не страшно, всё во благо России

Бывший голкипер «Ак Барса», а ныне вратарь системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Есть ли человек, с которым ты бы хотел лично встретиться? Путин, например?

– Таких людей много. Я в политике не разбираюсь, поэтому я бы просто хотел увидеть Владимира Владимировича вживую, пожать руку. Получить от него медаль за победу сборной России? Да, было бы очень приятно.

– Для этого необходимо вернуться на международную арену. В целом отстранение России от главных соревнований бьёт по молодому поколению? Хотя ты успел зацепить МЧМ.

– Это, конечно, неприятно, но мы бессильны в этой ситуации. Если будем играть на международной арене, то хорошо, если не будем — ничего страшного. Всё во благо страны, — приводит слова Ахтямова Metaratings.