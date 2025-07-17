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Фетисов: для Овечкина было бы красиво закончить с Кубком Стэнли, как это удалось мне

Фетисов: для Овечкина было бы красиво закончить с Кубком Стэнли, как это удалось мне
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от игры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в будущем сезоне НХЛ.

«Главная цель Саши на предстоящий сезон — хорошо играть, чтобы команда побеждала. В личном плане всё, что хотел, он сделал. Было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли в руках, как мне это удалось в своё время. Будем болеть за него. В прошлом году команда весь сезон играла на него, теперь нужно все усилия приложить для завоевания главного трофея», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Ранее Александр Овечкин получил награду ESPY за лучшее достижение/рекорд года, так как в минувшем сезоне НХЛ превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.

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