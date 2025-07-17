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Канадский защитник Тай Смит станет игроком минского «Динамо»

Канадский защитник Тай Смит станет игроком минского «Динамо»
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Канадский защитник Тай Смит станет игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Контракт с игроком обороны рассчитан на один сезон.

25-летний Смит провёл весь сезон-2023/2024 в АХЛ в составе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», забив девять голов и набрав 43 очка в 63 играх. За карьеру в НХЛ в 131 матче за три сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз» (2020–2022), «Питтсбург Пингвинз» (2022/2023) и «Каролины Харрикейнз» (2024/2025) Смит забил девять голов и набрал 49 очков. Он ещё не провёл ни одной игры в плей-офф НХЛ.

Защитник принял участие в более чем 140 матчах в АХЛ и набрал 96 (21+75) очков. Прошлый сезон Смит начал в системе «Каролины», но основную часть провёл в АХЛ за «Чикаго Вулвз».

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