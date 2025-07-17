Форвард Пьеррик Дюбе подписал контракт с «Трактором»

Канадский форвард Пьеррик Дюбе подписал соглашение с «Трактором» до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В сезоне-2022/2023 24-летний форвард подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», где за 46 игр записал на свой счёт 32 (16+16) очка. В следующем сезоне игрок дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вашингтон Кэпиталз», но после трёх игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Бэрс». В этой команде хоккеист выступал последние два года, набрав 88 (47+41) очков в 124 встречах. Также Пьеррик Дюбе вместе с «Херши Бэрс» стал обладателем Кубка Колдера — 2024.

«Пьеррик Дюбе закроет четвёртую позицию легионера в этом чемпионате. К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера. Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей. Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет ещё ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.