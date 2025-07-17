Пьер Лебрюн: тренер Жерар Галлан отправляется работать в Россию

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х заявил, что тренер Жерар Галлан отправляется работать в Россию.

«Жерар Галлан отправляется в Россию тренировать команду КХЛ. Официальное объявление должно состояться на этой неделе», — написал Лебрюн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Жерар Галлан возглавит «Куньлунь Ред Стар». Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Ранее экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин оценил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.