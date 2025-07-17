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Крикунов: в КХЛ Кузнецову будет сложно найти работу, проблема в поведении

Крикунов: в КХЛ Кузнецову будет сложно найти работу, проблема в поведении
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что нападающему Евгению Кузнецову будет сложно трудоустроиться из-за сложного характера.

«Получится у него уехать в НХЛ — пускай пробует. Не получится — ничего не поделаешь. Думаю, в КХЛ ему будет сложно найти работу. По результатам он ведь не так уж плохо сыграл в прошлом сезоне. Сколько он там набрал — 37 очков в 39 матчах? Хорошая статистика. Там проблема в поведении, что-то внутри него самого. То играет, то пропадает, клубы это видят», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

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