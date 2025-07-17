Шестёркин и Куик вошли в топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ по версии THN

Журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News представил топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ.
В список вошли два вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс»: россиянин Игорь Шестёркин и американец Джонатан Куик. Хоккеисты заняли пятую строчку.
Полностью топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ по версии The Hockey News выглядит так:
1. Коннор Хеллебайк, Эрик Комри («Виннипег Джетс»);
2. Энтони Столарз, Джозеф Уолл («Торонто Мэйпл Лифс»);
3. Джейк Эттингер, Кейси Десмит («Даллас Старз»);
4. Тэтчер Демко, Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»);
5. Игорь Шестёркин, Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Ранее Игорь Шестёркин прокомментировал недопуск сборной России до участия в Олимпиаде 2026 года.