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Шестёркин и Куик вошли в топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ по версии THN

Шестёркин и Куик вошли в топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ по версии THN
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Журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News представил топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ.

В список вошли два вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс»: россиянин Игорь Шестёркин и американец Джонатан Куик. Хоккеисты заняли пятую строчку.

Полностью топ-5 вратарских дуэтов будущего сезона НХЛ по версии The Hockey News выглядит так:

1. Коннор Хеллебайк, Эрик Комри («Виннипег Джетс»);
2. Энтони Столарз, Джозеф Уолл («Торонто Мэйпл Лифс»);
3. Джейк Эттингер, Кейси Десмит («Даллас Старз»);
4. Тэтчер Демко, Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»);
5. Игорь Шестёркин, Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Ранее Игорь Шестёркин прокомментировал недопуск сборной России до участия в Олимпиаде 2026 года.

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