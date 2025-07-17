КХЛ и «Барыс» в Москве обсудили вопросы развития клуба

В Москве состоялась рабочая встреча руководства Континентальной хоккейной лиги и хоккейного клуба «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. В мероприятии приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков.

«В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты подготовки к новому сезону, включая спортивные и организационные вопросы, маркетинговую стратегию и развитие инфраструктуры клуба. Особое внимание было уделено повышению качества проведения матчей, продвижению клубного бренда, активизации работы в социальных сетях и созданию современного видеоконтента.

Также на встрече рассмотрели вопросы взаимодействия с болельщиками и спонсорами, модернизацию арены и развитие молодёжного хоккея – от детских академий до молодёжной команды. В частности, речь шла о выступлении команд детско-юношеской спортивной школы в первенствах Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление позиций «Барыса» в КХЛ, участию «Снежных Барсов» в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги и команды в чемпионате КХЛ 3х3, — сказано в сообщении клуба.