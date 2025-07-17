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Обладатель Кубка Гагарина Подскребалин подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»

Обладатель Кубка Гагарина Подскребалин подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»
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Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 27-летним вратарём Никитой Подскребалиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Подскребалин в сезоне-2024/2025 играл в системе магнитогорского «Металлурга». В регулярном чемпионате ВХЛ провёл за «Магнитку» 30 матчей, отразив 93,4% бросков. По коэффициенту надёжности (1,97) и матчам «на ноль» (4) вошёл в десятку лучших вратарей турнира.

За магнитогорский «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина, принял участие в девяти матчах, в семи из них команда набрала очки, в шести одержав победы. Всего в КХЛ Подскребалин сыграл 19 матчей, отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,51.

В ВХЛ, помимо «Магнитки», играл за «Челмет» и «Югру». Всего – 150 матчей, где отразил 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,20.

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