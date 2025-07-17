Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Коламбуса» отреагировал на информацию о готовности Чинахова покинуть клуб

Генменеджер «Коламбуса» отреагировал на информацию о готовности Чинахова покинуть клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл отреагировал на информацию о готовности российского форварда Егора Чинахова покинуть клуб.

«Я удивлён, что это вышло в публичную плоскость. Но я не удивлён желанием обмена, потому что мы уже обсуждали это. Он восстановился после травмы спины в прошлом сезоне и играл не очень хорошо. Когда он вернулся, он оказался не тем Чинаховым, на которого мы надеялись. Так случается с парнями. Он не смог с этим справиться.

Я сказал Шуми Бабаеву, что игрок ценен. Я поговорю с командами лиги. Но я не собираюсь его просто так отдавать, чтобы угодить кому-то. Публичное заявление не изменит моего мнения по этому вопросу. Всё зависит от того, сколько команд заинтересованы и какие готовы заплатить. Я могу просить всё, что захочу, но что с рынком? Если меня не устроит предложение, он продолжит играть за команду. Чинахов 100% будет на тренировочных сборах, у него контракт.

Я уже проходил через это раньше. Если он придёт и скажет: «Мой агент пытается найти мне другое место, но я здесь и буду играть так упорно, как только смогу», то никакой проблемы в этом нет», — цитирует Уодделла The Athletic.

Материалы по теме
Чинахов — о возможном обмене из «Коламбуса»: буду даже рад, было недопонимание с тренером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android