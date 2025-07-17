Генменеджер «Коламбуса» отреагировал на информацию о готовности Чинахова покинуть клуб

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл отреагировал на информацию о готовности российского форварда Егора Чинахова покинуть клуб.

«Я удивлён, что это вышло в публичную плоскость. Но я не удивлён желанием обмена, потому что мы уже обсуждали это. Он восстановился после травмы спины в прошлом сезоне и играл не очень хорошо. Когда он вернулся, он оказался не тем Чинаховым, на которого мы надеялись. Так случается с парнями. Он не смог с этим справиться.

Я сказал Шуми Бабаеву, что игрок ценен. Я поговорю с командами лиги. Но я не собираюсь его просто так отдавать, чтобы угодить кому-то. Публичное заявление не изменит моего мнения по этому вопросу. Всё зависит от того, сколько команд заинтересованы и какие готовы заплатить. Я могу просить всё, что захочу, но что с рынком? Если меня не устроит предложение, он продолжит играть за команду. Чинахов 100% будет на тренировочных сборах, у него контракт.

Я уже проходил через это раньше. Если он придёт и скажет: «Мой агент пытается найти мне другое место, но я здесь и буду играть так упорно, как только смогу», то никакой проблемы в этом нет», — цитирует Уодделла The Athletic.