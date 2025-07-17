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Дмитрий Орлов назвал отличие «Флориды» от «Каролины» в Кубке Стэнли — 2025

Дмитрий Орлов назвал отличие «Флориды» от «Каролины» в Кубке Стэнли — 2025
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов, который в прошлом сезоне выступал за «Каролину Харрикейнз», назвал отличие «ураганов» от «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли — 2025.

«Флорида» — отличная команда. Многое сыграло свою роль. Обе команды играли агрессивно, под большим давлением. Не буду вдаваться в подробности — я был частью «Каролины» и хочу сохранить это в тайне. Возможно, мы были не полностью готовы психологически. В последней игре мы вели 2:0, и я посмотрел на их скамейку запасных — они были совершенно спокойны. Мы нервничали. Вот в чём разница. «Флорида» три года подряд выходила в финал и выиграла два Кубка. Это не случайно», — цитирует Орлова RG.

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