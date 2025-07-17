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NHLPA поздравила Александра Овечкина с наградой ESPY за лучший рекорд года

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) поздравила российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с наградой ESPY за лучшее достижение/рекорд года.

Фото: NHLPA

Овечкин в минувшем сезоне НХЛ превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта ESPY вручается телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, предшествующий церемонии награждения.

Отметим, что в номинации также были представлены:

Кевин Дюрант — лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу;

Кейтлин Кларк — рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон;

Джино Оримма — рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA.