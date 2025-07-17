Агент Чинахова Шуми Бабаев высказался о готовности игрока покинуть «Коламбус»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова, высказался о готовности игрока покинуть клуб из-за недопонимания с главным тренером Дином Эвасоном.

«В этой ситуации мнение игрока для меня наиболее важно. Однако мы полностью осознаём, что есть действующий контракт, и если запрос Егора на обмен не будет реализован, то он продолжит выкладываться на 120%, выполняя свои обязанности.

Я нахожусь в тесном и продуктивном взаимодействии с руководством «Коламбуса». Я благодарен руководству за сотрудничество и понимание, но полностью поддерживаю своего игрока и продолжу действовать в его интересах», — написал Бабаев на своей странице в социальной сети Х.