Обладатель Кубка Гагарина Михаил Сидоров перешёл в словацкий клуб

Защитник Михаил Сидоров перешёл в «Прешов», сообщает пресс-служба словацкого клуба. Россиянин подписал контракт сроком на один сезон.

В 2018 году Сидоров в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. Также 28-летний хоккеист выступал за «Витязь», «Локомотив», «Куньлунь» и «Нефтехимик». В общей сложности защитник провёл в КХЛ 357 матчей и набрал 60 (14+46) очков.

В сезоне-2024/2025 Сидоров провёл за подмосковный «Витязь» семь матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее хоккейный клуб «Цюрих Лайонс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Сибири» Энди Андреоффом.