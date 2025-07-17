Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Ян Кузнецов подписал новое соглашение с «Калгари»

Защитник Ян Кузнецов подписал новое соглашение с «Калгари»
Комментарии

Защитник Ян Кузнецов, выступающий в системе «Калгари Флэймз», подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Сообщается, что в первый год у хоккеиста действует двустороннее соглашение, во второй год — двустороннее.

23-летний игрок обороны в минувшем сезоне провёл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» 72 встречи, в которых записал на свой счёт 21 (6+15) очко, что является лучшим показателем в его карьере. Кузнецов дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024 в матче с «Оттавой Сенаторз». В сезоне-2024/2025 Кузнецов в НХЛ сыграл за «Калгари» один матч, где забил один гол.

«Калгари» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

Материалы по теме
Форвард «Калгари» Кадри отреагировал на слухи о возвращении в «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android