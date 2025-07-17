Защитник Ян Кузнецов подписал новое соглашение с «Калгари»

Защитник Ян Кузнецов, выступающий в системе «Калгари Флэймз», подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Сообщается, что в первый год у хоккеиста действует двустороннее соглашение, во второй год — двустороннее.

23-летний игрок обороны в минувшем сезоне провёл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» 72 встречи, в которых записал на свой счёт 21 (6+15) очко, что является лучшим показателем в его карьере. Кузнецов дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024 в матче с «Оттавой Сенаторз». В сезоне-2024/2025 Кузнецов в НХЛ сыграл за «Калгари» один матч, где забил один гол.

«Калгари» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.