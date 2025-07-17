Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, планирует ли следить за российским хоккеем в новом сезоне.

«Пока сложно мне сказать, получится ли следить за КХЛ, так как не знаю, смогу ли смотреть матчи по ТВ. Но в любом случае мне всегда интересно смотреть матчи разных команд, быть немного в курсе событий российского хоккея, нововведений и эволюции наших игроков и нашей сборной. Надеюсь на её скорейшее возвращение на чемпионат мира», — приводит слова Быкова Odds.

Ранее Вячеслав Быков прокомментировал результат «Матча года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ (15:3). Во втором и третьем периодах встречи сборная российских звёзд Континентальной хоккейной лиги не сумела забросить ни одной шайбы.