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Вячеслав Быков рассказал, планирует ли следить за российским хоккеем в новом сезоне

Вячеслав Быков рассказал, планирует ли следить за российским хоккеем в новом сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, планирует ли следить за российским хоккеем в новом сезоне.

«Пока сложно мне сказать, получится ли следить за КХЛ, так как не знаю, смогу ли смотреть матчи по ТВ. Но в любом случае мне всегда интересно смотреть матчи разных команд, быть немного в курсе событий российского хоккея, нововведений и эволюции наших игроков и нашей сборной. Надеюсь на её скорейшее возвращение на чемпионат мира», — приводит слова Быкова Odds.

Ранее Вячеслав Быков прокомментировал результат «Матча года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ (15:3). Во втором и третьем периодах встречи сборная российских звёзд Континентальной хоккейной лиги не сумела забросить ни одной шайбы.

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