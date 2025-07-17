Андронов: моя ролевая модель — Игорь Никитин. Он пример человека, тренера, семьянина

Нападающий СКА Сергей Андронов заявил, что его вдохновляет главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

«Сейчас, наверное, для меня ролевые модели, на кого я смотрю и ориентируюсь, — это уже не игроки. Игорь Валерьевич Никитин — он для меня пример человека, тренера, профессионала, семьянина. Он меня вдохновляет. Его жизнь, его поведение в команде, он показывает какие-то правильные вещи. Мне это очень нравится, близко. Но мне и очень много нравится игроков по чисто хоккейным вещам», — приводит слова Андронова «ВсеПроСпорт».

Ранее Сергей Андронов оценил тренировочный график форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который продолжил тренировки спустя лишь шесть дней отдыха после прошедшего сезона.