Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Лукаш Достал продлил контракт с «Анахаймом» на общую сумму $ 32,5 млн

Вратарь Лукаш Достал продлил контракт с «Анахаймом» на общую сумму $ 32,5 млн
Комментарии

Чешский вратарь Лукаш Достал продлил контракт с «Анахайм Дакс» на пять лет с кэпхитом в $ 6,5 млн. Общая сумма соглашения составила $ 32,5 млн.

В прошлом сезоне 25-летний голкипер сыграл 54 встречи, в которых одержал 23 победы с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,10.

Напомним, в 2024 году Лукаш Достал в составе сборной Чехии стал обладателем золотых медалей чемпионата мира. В 2022 году голкипер выиграл бронзовые медали мирового первенства.

Ранее стало известно, что «Анахайм» продлил контракт с вратарём Вилле Хуссо. Как сообщила пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 2,2 млн.

Материалы по теме
Официально
«Анахайм» продлил контракт с вратарём Вилле Хуссо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android