Вратарь Лукаш Достал продлил контракт с «Анахаймом» на общую сумму $ 32,5 млн

Чешский вратарь Лукаш Достал продлил контракт с «Анахайм Дакс» на пять лет с кэпхитом в $ 6,5 млн. Общая сумма соглашения составила $ 32,5 млн.

В прошлом сезоне 25-летний голкипер сыграл 54 встречи, в которых одержал 23 победы с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,10.

Напомним, в 2024 году Лукаш Достал в составе сборной Чехии стал обладателем золотых медалей чемпионата мира. В 2022 году голкипер выиграл бронзовые медали мирового первенства.

Ранее стало известно, что «Анахайм» продлил контракт с вратарём Вилле Хуссо. Как сообщила пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 2,2 млн.