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Александр Овечкин высказался о завоевании премии ESPY за лучший рекорд года

Александр Овечкин высказался о завоевании премии ESPY за лучший рекорд года
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о завоевании премии ESPY за лучший рекорд года.

«Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам. Ваша поддержка очень важна для меня и моей семьи. Моим тренерам, товарищам по команде и всему руководству «Кэпиталз» — спасибо за вашу поддержку. В этом сезоне мы добились чего-то особенного, и сделали это вместе.

Особая благодарность Уэйну Гретцки и его семье за то, что они всегда были рядом. А также моей жене, детям и всей моей семье, спасибо за всё. Скоро увидимся, ребята. Берегите себя», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

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