Вратарь Бережной: не очень понял отношение к себе в СКА

Голкипер Станислав Бережной высказался об обмене из СКА в московское «Динамо» и прокомментировал своё подписание контракта с «Чикаго Блэкхоукс».

— Вы выступали в системе СКА, но в июле вас обменяли в московское «Динамо». Это стало неожиданностью?

— Это месяц уже обсуждалось, что состоится мой обмен в «Динамо». Но я не знал, на кого. В принципе, я ничему не удивился.

— Вас не видели в СКА?

— В клубе поменялось руководство. Вот и всё — решили обменять. Я обсуждал ситуацию с агентом.

— Не очень поняли отношение к себе в СКА?

— Ну да.

— Когда вы переходили в «Динамо», то уже думали о поездке в Америку?

— Да, я уже знал, что поеду в «Чикаго».

— Как появился этот вариант?

— Со мной связывались ещё в серебряный сезон, когда в 2023 году мы с «Омскими Ястребами» вышли в финал Кубка Харламова. И где‑то зимой они снова написали, хотели видеть меня у себя в команде.

— Вы подписали контракт новичка. Когда поедете за океан?

— Пока сам не знаю, когда что. Вот жду новостей. Видимо, к трейнинг‑кемпу новичков должен быть там. Готов ко всем раскладам, даже если отправят в АХЛ.

— Что вам нужно улучшить, чтобы выступать в НХЛ?

— Там больше бросков, выше острота в атаке. Прежде всего, надо быть психологически к этому готовым. Ментально и физически. Даже где‑то на технику и не смотреть. Потому что там такая лига, — цитирует Бережного «Матч ТВ».