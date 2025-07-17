Вратарь Бережной: не очень понял отношение к себе в СКА

Голкипер Станислав Бережной высказался об обмене из СКА в московское «Динамо» и прокомментировал своё подписание контракта с «Чикаго Блэкхоукс».
— Вы выступали в системе СКА, но в июле вас обменяли в московское «Динамо». Это стало неожиданностью?
— Это месяц уже обсуждалось, что состоится мой обмен в «Динамо». Но я не знал, на кого. В принципе, я ничему не удивился.
— Вас не видели в СКА?
— В клубе поменялось руководство. Вот и всё — решили обменять. Я обсуждал ситуацию с агентом.
— Не очень поняли отношение к себе в СКА?
— Ну да.
— Когда вы переходили в «Динамо», то уже думали о поездке в Америку?
— Да, я уже знал, что поеду в «Чикаго».
— Как появился этот вариант?
— Со мной связывались ещё в серебряный сезон, когда в 2023 году мы с «Омскими Ястребами» вышли в финал Кубка Харламова. И где‑то зимой они снова написали, хотели видеть меня у себя в команде.
— Вы подписали контракт новичка. Когда поедете за океан?
— Пока сам не знаю, когда что. Вот жду новостей. Видимо, к трейнинг‑кемпу новичков должен быть там. Готов ко всем раскладам, даже если отправят в АХЛ.
— Что вам нужно улучшить, чтобы выступать в НХЛ?
— Там больше бросков, выше острота в атаке. Прежде всего, надо быть психологически к этому готовым. Ментально и физически. Даже где‑то на технику и не смотреть. Потому что там такая лига, — цитирует Бережного «Матч ТВ».