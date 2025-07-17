Артур Ахтямов рассказал, сколько тратит за аренду жилья в Торонто

Бывший голкипер «Ак Барса», а ныне вратарь системы «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал о тратах в канадском городе.

– Тебе хватает зарплаты на жизнь в Северной Америке? Удаётся откладывать деньги?

– Слава богу, всего хватает. Понятное дело, что хотелось бы получать больше, так как в Торонто достаточно высокие цены, но я не жалуюсь.

– На что тратишь больше всего денег в Торонто?

– На съём квартиры – где-то $ 2800 в месяц. Я живу один, так что плачу полностью со своих средств.

– Живёшь в центре?

– Да, прямо рядом с ареной, чтобы было легче добираться. Собираюсь переезжать, в даунтауне очень суетная жизнь.

– Покупаешь себе брендовые вещи? Денис Костин рассказал мне, что чаще всего заказывает одежду через маркетплейсы.

– Я тоже не сторонник того, чтобы тратить баснословные деньги на одежду. Только если мне что-то очень сильно понравится, то я могу себе позволить купить эту вещь. Стараюсь покупать качественную одежду, но не Gucci или Louis Vuitton, — цитирует Ахтямова Metaratings.