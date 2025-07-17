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«Ванкувер» обменял 29-летнего американского форварда в «Торонто»

«Ванкувер» обменял 29-летнего американского форварда в «Торонто»
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«Ванкувер Кэнакс» обменял 29-летнего американского форварда Дакоту Джошуа в «Торонто Мэйпл Лифс». Взамен «косатки» получили пик четвёртого раунда 2028 года.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Джошуа провёл 57 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-13». Всего в рамках НХЛ форвард сыграл 241 матч, где Дакота записал на свой счёт 78 (40+38) очков.

Ранее стало известно, что «Питтсбург Пингвинз» выменял вратаря Артура Шилова у «Ванкувер Кэнакс». «Косатки» получили в сделке форварда Чейза Стиллмана и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2027.

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