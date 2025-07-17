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Фетисов о Кузнецове: если человек нужен какому-то клубу НХЛ — его берут, если нет — то нет

Фетисов о Кузнецове: если человек нужен какому-то клубу НХЛ — его берут, если нет — то нет
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова.

«Откуда я знаю, как будет развиваться его карьера. «Устроить в НХЛ» — не совсем то понятие. Когда человек нужен какому-то клубу, его берут, если нет — то нет. Сезон в СКА? Какой смысл рассуждать, сложился для него этот год или нет. Всё уже прошло», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

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