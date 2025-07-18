Орлов отреагировал на критику после «-4» в одном из матчей с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов, который в прошлом сезоне выступал за «Каролину Харрикейнз», отреагировал на критику в свой адрес после матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», где он завершил встречу с коэффициентом полезности «-4».

«Я не особо читаю, что говорят. Да, был матч, где я получил минус-4. Такое бывает. Это хоккей. Зато в следующей игре я показал сильную игру. В плей-офф главное быстро забывать и двигаться дальше. Извлекать уроки и становиться лучше. Серии проходят быстро, и нельзя зацикливаться на прошлом.

В первых двух раундах я играл хорошо, команда выглядела мощно. В итоге мы все в ответе за поражение в серии с «Флоридой». Я знаю, когда совершаю ошибки, мне не нужно, чтобы кто-то мне об этом напоминал», — приводит слова Орлова RG.

«Флорида» в полуфинале Кубка Стэнли обыграла «Каролину» в серии со счётом 4-1.