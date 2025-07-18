«Я старался держаться, но это было непросто». Орлов – о своей карьере в «Каролине»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов рассказал о сложностях в своей карьере в «Каролине Харрикейнз», за которую он играл два сезона.

«На тот момент я не знал, останусь ли. Может, если бы поступило предложение, всё сложилось бы иначе. Но его не было — стало понятно, что в планах клуба меня больше нет.

Моя семья жила в другом штате, я много времени проводил один. И, конечно, игровое время… Когда ты играешь не так много, как мог бы, и чувствуешь себя обделённым вниманием, это тяжело. Особенно когда ты привык играть больше по времени всю карьеру. Самым тяжёлым было осознание, что ты больше не часть плана. Говорили, что всё нормально, но я с этим не соглашался. Это был трудный, но ценный опыт. Я старался держаться, но это было непросто, когда на льду всё не складывается. Очень помогла семья. В итоге, мне пришлось самому вытащить себя из этого состояния. Надо быть ментально сильным и учиться поддерживать себя изнутри», — приводит слова Орлова RG.

За два сезона в «Каролине» Орлов провёл 158 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (12+42) очка. В плей-офф на счету защитника 26 матчей и 10 (2+8) набранных очков.