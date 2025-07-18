Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид и Драйзайтль провели матч в любительской лиге и проиграли со счётом 2:6

Макдэвид и Драйзайтль провели матч в любительской лиге и проиграли со счётом 2:6
Комментарии

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сыграли в матче любительской лиги в Ньюмаркете — родном городе капитана канадского клуба. Их команда проиграла со счётом 2:6, а игроки НХЛ остались без заброшенных шайб.

«Честно говоря, невероятно видеть, как они выходят на лёд. Это не похоже ни на что, что я когда-либо видел», — приводит слова одного из судей Toronto Sun.

Напомним, «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ.

Ранее стало известно, что российский нападающий Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне.

Материалы по теме
Фото
Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android