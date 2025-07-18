«Нас деклассировали, стыдно, если честно, нельзя так играть». Лямкин — о «Матче года»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал разгромный счёт в «Матче года». Хоккеисты из НХЛ одержали победу над игроками из КХЛ со счётом 15:3.
– После Матча звёзд вы уже понимали, чего ждать от фестивальных игр, таких как «Матч года»?
– А где тут была шоу-игра? Ребята просто вышли и нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы должны были ответственнее отнестись к игре, к результату, не ехать на прямых ногах хотя бы в защиту. Могли сыграть намного лучше, на самом деле было бы очень интересно рубануться, без прокатов, с полным контактом. И узнать точно, на что способны лучшие игроки КХЛ против сборной из НХЛ.
– Получается, ребята из НХЛ отнеслись к игре серьёзно, а команда КХЛ – нет?
– Мы вышли поразвлекаться, есть такое. Слишком много пропустили, нельзя так играть. И вопросы не к вратарям, разумеется, а к полевым. Подряд пропускали, 3-6, 3-7. 3-13… Смотрел на счёт и думал: господи, когда это уже закончится! Даже уже и праздник как-то улетучивался, настроение было не праздничное совсем. Нельзя так играть, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Лямкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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