Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Портцлайн: в «Коламбусе» посчитали операцию Чинахова в России ненужной

Портцлайн: в «Коламбусе» посчитали операцию Чинахова в России ненужной
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Аарон Портцлайн высказался о ситуации российского нападающего Егора Чинахова в «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, ранее хоккеист заявил о готовности покинуть клуб, в том числе из-за разногласий с главным тренером Дином Эвасоном.

«Он, безусловно, обладает уровнем мастерства, соответствующим топ-6. У него очень хорошее катание и бросок. Были короткие периоды, когда он был лучшим игроком, но пока не обрёл стабильности. Думаю, будут заинтересованные [в обмене] стороны, но Уодделл (генменеджер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата») ясно дал понять, что просто так не примет предложение, ему нужна будет отдача.

Чинахов пропустил много игр. Было некоторое разочарование, так как многие в организации считали, что он мог бы играть, несмотря на травму. А потом, во время перерыва на Турнир четырёх наций, он поехал в Россию и перенёс операцию, которую врачи «Коламбуса» посчитали ненужной», — заявил Портцлайн в подкасте Джейсона Грегора.

Материалы по теме
Чинахов — о возможном обмене из «Коламбуса»: буду даже рад, было недопонимание с тренером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android