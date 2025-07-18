Портцлайн: в «Коламбусе» посчитали операцию Чинахова в России ненужной

Журналист Аарон Портцлайн высказался о ситуации российского нападающего Егора Чинахова в «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, ранее хоккеист заявил о готовности покинуть клуб, в том числе из-за разногласий с главным тренером Дином Эвасоном.

«Он, безусловно, обладает уровнем мастерства, соответствующим топ-6. У него очень хорошее катание и бросок. Были короткие периоды, когда он был лучшим игроком, но пока не обрёл стабильности. Думаю, будут заинтересованные [в обмене] стороны, но Уодделл (генменеджер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата») ясно дал понять, что просто так не примет предложение, ему нужна будет отдача.

Чинахов пропустил много игр. Было некоторое разочарование, так как многие в организации считали, что он мог бы играть, несмотря на травму. А потом, во время перерыва на Турнир четырёх наций, он поехал в Россию и перенёс операцию, которую врачи «Коламбуса» посчитали ненужной», — заявил Портцлайн в подкасте Джейсона Грегора.