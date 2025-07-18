Лямкин: мы в Казани соскучились по победам, идём к одной цели давно

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от нового сезона для казанского клуба.

– Прошлый сезон был для вас прорывным в плане личной статистики, однако командный результат, скорее, разочаровывал. Есть желание доказать, что вылет во втором раунде – случайность?

– Желание побеждать в Казани сидит давно, мы соскучились по победам. Давно не побеждаем.

– И всё-таки был финал в 2023 году, седьмая игра финала.

– Но ведь проиграли! Всё равно это не то, хочется Кубок, ощущения от победы. Я приехал, и мне повезло сразу же в первый сезон стать чемпионом, как снег на голову мне это, из Новокузнецка я приехал молодым парнем, где о Кубках только и мечтать оставалось. Но дальше – ничего.

Сейчас у меня уже и возраст, скоро 30 лет, и статус у меня уже другой в команде. Тогда я даже не оценил важность момента, если честно, не до конца понимал, что такое Кубок, как тяжело стать чемпионом…

– Думали, сейчас приедете в «Ак Барс» и каждый год будете становиться чемпионами?

– Примерно так. Для меня вообще важно было хотя бы просто играть, попадать в основной состав. Неважно, Кубок не Кубок, я играю – уже хорошо. А сейчас мы идём к этой цели давно, очень хочется выиграть. Вся Казань ждёт от нас побед. Не хочется загадывать, нужно работать. И хотелось бы видеть усиления в команде, трансферные новости, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.