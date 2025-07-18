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Лямкин: надо как-то крутиться, другие команды же находят сильных легионеров

Лямкин: надо как-то крутиться, другие команды же находят сильных легионеров
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о селекционной работе казанского клуба в нынешнее межсезонье.

– Команда серьёзно усилила защитную линию. Это плюс?
– У нас сейчас 11 защитников и 12 нападающих примерно. И что мы будем со всем этим делать?

– Чувствуете теперь конкуренцию за место в составе?
– Да нет, не то чтобы конкуренцию, просто куда столько, а хочется ещё и забивного нападающего. Не помешало бы точно. Один-два солидных игрока. Был вариант с Михаилом Григоренко, я слышал, но его Челябинск уже подписал. Шелдон Ремпал в НХЛ всё-таки перешёл. Кого-то вот такого калибра хотелось бы, тогда будет попроще. Игроков, таких как Джастин Азеведо, Иржи Секач, вот таких ребят. Они давали жару.

– Сейчас гораздо сложнее находить качественных легионеров…
– Это я понимаю, но надо как-то крутиться. Другие команды же находят сильных легионеров, договариваются с ними. Иначе как бороться за Кубок, — сказал Лямкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Лямкиным читайте на «Чемпионате»:
«Как принц, приеду и сниму проклятие с «Торонто»? Интервью с лучшим защитником «Ак Барса»
Эксклюзив
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